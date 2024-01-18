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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 22:17 | Обновлено 18 января 2024, 22:55
3579
2

Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет

Николай Морозюк будет представлять медийную команду львовского клуба

18 января 2024, 22:17 | Обновлено 18 января 2024, 22:55
3579
2
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк присоединился к «Руху», где будет представлять медийную команду львовского клуба «Ruh Media Team».

«А вот и трансферная 💣 Николай Морозюк – игрок Ruh Media Team», – говорится в сообщении клуба.

Год назад Морозюк завершил футбольную карьеру.

Морозюк за свою карьеру также успел поиграть за донецкий «Металлург», «Черноморец», «Кривбасс», «Оболонь», «Ризеспор» и «Ипсонас».

Провел футболист за карьеру 418 матчей, забил 33 гола и отдал 54 результативных передачи.

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Николай Морозюк Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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contr
Морозючка пришиблена з ним приїхала? 😫
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+1
Ostrov Khortitsa
клуб бухарей будет?
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-2
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