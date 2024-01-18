Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк присоединился к «Руху», где будет представлять медийную команду львовского клуба «Ruh Media Team».

«А вот и трансферная 💣 Николай Морозюк – игрок Ruh Media Team», – говорится в сообщении клуба.

Год назад Морозюк завершил футбольную карьеру.

Морозюк за свою карьеру также успел поиграть за донецкий «Металлург», «Черноморец», «Кривбасс», «Оболонь», «Ризеспор» и «Ипсонас».

Провел футболист за карьеру 418 матчей, забил 33 гола и отдал 54 результативных передачи.