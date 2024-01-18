Будет УПЛ-ТВ. Нацсовет по телевидению зарегистрировал медиа Премьер-лиги

Национальный совет по телевидению и радиовещанию зарегистрировал линейное медиа ООО «Премьер-лига». Решение было принято 18 января на заседании регулятора.

Компания планирует запустить канал УПЛ-ТВ, который будет передавать сигнал по технологиям ОТТ и IPTV.

Представители компании рассказали, что Украинская Премьер-лига хочет объединить все входящие в ее состав футбольные клубы, создать единый пул и на новом канале транслировать матчи чемпионата Украины по футболу.

Заместитель председателя Нацсовета Олег Черныш поинтересовался: «Неужели все клубы пришли к согласию?» Представители УПЛ ответили, что еще нет, но они надеются получить это согласие до запуска канала.

УПЛ-ТВ будет транслироваться на различных платформах, также планируются дистрибутивы кабельным провайдерам.

Ранее представители 12 клубов Украинской Премьер-лиги достигли согласия по вопросу создания телепула.

Права на матчи остальных четырех команд УПЛ – «Динамо», «Днепра-1», «Зари» и «Руха» – пока остаются у самих клубов, и они реализуют их самостоятельно. Матчи этих команд преимущественно транслируются на каналах медиагруппы 1+1.