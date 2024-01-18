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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 21:10 | Обновлено 18 января 2024, 21:23
1262
5

Будет УПЛ-ТВ. Нацсовет по телевидению зарегистрировал медиа Премьер-лиги

Канал УПЛ-ТВ будет передавать сигнал по технологиям ОТТ и IPTV

18 января 2024, 21:10 | Обновлено 18 января 2024, 21:23
1262
5
Будет УПЛ-ТВ. Нацсовет по телевидению зарегистрировал медиа Премьер-лиги
УПЛ-ТВ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию зарегистрировал линейное медиа ООО «Премьер-лига». Решение было принято 18 января на заседании регулятора.

Компания планирует запустить канал УПЛ-ТВ, который будет передавать сигнал по технологиям ОТТ и IPTV.

Представители компании рассказали, что Украинская Премьер-лига хочет объединить все входящие в ее состав футбольные клубы, создать единый пул и на новом канале транслировать матчи чемпионата Украины по футболу.

Заместитель председателя Нацсовета Олег Черныш поинтересовался: «Неужели все клубы пришли к согласию?» Представители УПЛ ответили, что еще нет, но они надеются получить это согласие до запуска канала.

УПЛ-ТВ будет транслироваться на различных платформах, также планируются дистрибутивы кабельным провайдерам.

Ранее представители 12 клубов Украинской Премьер-лиги достигли согласия по вопросу создания телепула.

Права на матчи остальных четырех команд УПЛ – «Динамо», «Днепра-1», «Зари» и «Руха» – пока остаются у самих клубов, и они реализуют их самостоятельно. Матчи этих команд преимущественно транслируются на каналах медиагруппы 1+1.

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УПЛ-ТВ телепул Украинская Премьер-лига телевидение ТВ-права чемпионат Украины по футболу
Источник Детектор.Медиа
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Boodya 1209
Я вже не памятаю коли я цей УПЛ дивився
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Лига конференций без динамо
сепары суркисы+беня не согласны ,деды и бабы в сёлах как всегда будут не довольны 
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-9
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