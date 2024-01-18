Игрок лидера УПЛ мог перейти в Лацио. Почему все сорвалось?

24-летний центральный защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал, как в свое время мог перейти в итальянский «Лацио».

«После того как вместе со сборной Украины U-20 я стал чемпионом мира, обыграв в полуфинале итальянцев со счетом 1:0, получил звонок через агента от представителя «Лацио». Состоялась встреча во Львове. Обсудили то, каким может быть контракт. Понимали, что нужно делать все возможное, чтобы договориться о сумме трансфера с «ДАК 1904». Как видите, ничего не вышло.

У моего клуба на тот момент был такой спортивный директор, который не мог назвать четкую сумму за мой переход. Каждое утро слышали новую сумму. Время прошло. Я остался там. «Лацио» – топовый клуб. Там сразу сказали, что больше недели ждать не будут. Варианты у них были. Купили другого игрока, да еще и с европейским паспортом», – рассказал Бескоровайный.

Ранее сообщалось, что Бескоровайным интересуется «Динамо».