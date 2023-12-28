Источник: Динамо интересуется защитником лидера УПЛ

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что киевское «Динамо» заинтересовано в покупке защитника криворожского «Кривбасса» Даниила Бескоровайного.

«Бескоровайным интересуется «Динамо», но киевлянам будет трудно его приобрести, потому что в «Кривбассе» планируют сохранить свой состав. Есть также интерес к Стецкову и Дибанго, но и сами игроки не горят желанием покидать Кривой Рог, поскольку у них есть возможность побороться за победу в УПЛ, все в криворожской команде это понимают», – сказал Вацко.

«Кривбасс» пошел на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы УПЛ. У криворожского клуба 34 очка за 17 сыгранных матчей в украинском чемпионате.