Источник: Динамо интересуется защитником лидера УПЛ
Даниил Бескоровайный попал на радар «бело-синих»
Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что киевское «Динамо» заинтересовано в покупке защитника криворожского «Кривбасса» Даниила Бескоровайного.
«Бескоровайным интересуется «Динамо», но киевлянам будет трудно его приобрести, потому что в «Кривбассе» планируют сохранить свой состав. Есть также интерес к Стецкову и Дибанго, но и сами игроки не горят желанием покидать Кривой Рог, поскольку у них есть возможность побороться за победу в УПЛ, все в криворожской команде это понимают», – сказал Вацко.
«Кривбасс» пошел на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы УПЛ. У криворожского клуба 34 очка за 17 сыгранных матчей в украинском чемпионате.
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