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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 22:49 |
1978
0

Источник: Динамо интересуется защитником лидера УПЛ

Даниил Бескоровайный попал на радар «бело-синих»

28 декабря 2023, 22:49 |
1978
0
Источник: Динамо интересуется защитником лидера УПЛ
ФК Кривбас. Даниил Бескоровайный

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что киевское «Динамо» заинтересовано в покупке защитника криворожского «Кривбасса» Даниила Бескоровайного.

«Бескоровайным интересуется «Динамо», но киевлянам будет трудно его приобрести, потому что в «Кривбассе» планируют сохранить свой состав. Есть также интерес к Стецкову и Дибанго, но и сами игроки не горят желанием покидать Кривой Рог, поскольку у них есть возможность побороться за победу в УПЛ, все в криворожской команде это понимают», – сказал Вацко.

«Кривбасс» пошел на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы УПЛ. У криворожского клуба 34 очка за 17 сыгранных матчей в украинском чемпионате.

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Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы Виктор Вацко Иван Дибанго
Источник Вацко Live
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