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18 января 2024, 19:59 | Обновлено 18 января 2024, 20:13
819
0

Шик, блеск, красота. Роналду показал роскошное фото в Gucci с Ferrari

Португалец порадовал своих поклонников

18 января 2024, 19:59 | Обновлено 18 января 2024, 20:13
819
0
Шик, блеск, красота. Роналду показал роскошное фото в Gucci с Ferrari
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в костюме Gucci на фоне Ferrari Purosangue.

Как известно, Purosangue – это первый 4-дверный 4-местный кроссовер в истории Ferrari. Данный автомобиль поступил в продажу в ограниченном количестве в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал только третьим в опросе на лучшего футболиста Азии 2023 года.

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Криштиану Роналду фото
Источник Sport.ua
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