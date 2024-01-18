Другие новости18 января 2024, 19:59 | Обновлено 18 января 2024, 20:13
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Шик, блеск, красота. Роналду показал роскошное фото в Gucci с Ferrari
Португалец порадовал своих поклонников
18 января 2024, 19:59 | Обновлено 18 января 2024, 20:13
819
0
Португальский нападающий Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в костюме Gucci на фоне Ferrari Purosangue.
Как известно, Purosangue – это первый 4-дверный 4-местный кроссовер в истории Ferrari. Данный автомобиль поступил в продажу в ограниченном количестве в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал только третьим в опросе на лучшего футболиста Азии 2023 года.
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