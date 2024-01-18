Шик, блеск, красота. Роналду показал роскошное фото в Gucci с Ferrari

Португальский нападающий Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в костюме Gucci на фоне Ferrari Purosangue.

Как известно, Purosangue – это первый 4-дверный 4-местный кроссовер в истории Ferrari. Данный автомобиль поступил в продажу в ограниченном количестве в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал только третьим в опросе на лучшего футболиста Азии 2023 года.