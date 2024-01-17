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17 января 2024, 13:04 | Обновлено 17 января 2024, 13:18
615
0

Затмил Роналду и не только. Определен лучший футболист Азии 2023 года

Кореец Сон Хын Мин удостоен признания

17 января 2024, 13:04 | Обновлено 17 января 2024, 13:18
615
0
Затмил Роналду и не только. Определен лучший футболист Азии 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин стал победителем опроса среди азиатских футбольных журналистов и экспертов по определению лучшего игрока континента.

Победу Сону обеспечили 22,9% голосов. Форвард стал обладателем данной награды в девятый раз в карьере и седьмой раз подряд.

Второе место по итогам опроса занял Ким Мин Чжэ («Наполи» / «Бавария», сборная Южной Кореи). Он набрал 19,54% голосов.

На третьей позиции расположился Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), у которого 17,06% голосов.

Как известно, на приз лучшему футболисту Азии могут претендовать игроки, которые либо представляют страны, входящие в состав Азиатской футбольной конфедерации, либо играют за клубы, которые выступают под эгидой АФК.

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин впервые за пять лет не стал лучшим футболистом Южной Кореи.

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Источник Daily Mail
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