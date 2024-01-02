Впервые за пять лет. Сон Хын Мин не стал лучшим футболистом Южной Кореи

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не стал лучшим футболистом Южной Кореи по итогам 2023 года.

Это произошло впервые c 2018-го, когда лучшим футболистом страны стал Хван Ый Джо. После этого Сону не было равных в данной номинации на протяжении четырех лет. На этот раз звание лучшего футболиста Южной Кореи досталось защитнику «Баварии» Ким Мин Джэ, который в 2023-м стал чемпионом Италии в составе «Наполи», а в голосовании «Золотого мяча» занял 22-е место.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах и забил 1 мяч, а в составе сборной Южной Кореи сыграл в обоих победных поединках отбора на ЧМ-2026.