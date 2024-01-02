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02 января 2024, 13:39 |
836
0

Впервые за пять лет. Сон Хын Мин не стал лучшим футболистом Южной Кореи

Полузащитник «Тоттенхэма» проиграл конкуренцию защитнику «Баварии» Ким Мин Джэ

02 января 2024, 13:39 |
836
0
Впервые за пять лет. Сон Хын Мин не стал лучшим футболистом Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не стал лучшим футболистом Южной Кореи по итогам 2023 года.

Это произошло впервые c 2018-го, когда лучшим футболистом страны стал Хван Ый Джо. После этого Сону не было равных в данной номинации на протяжении четырех лет. На этот раз звание лучшего футболиста Южной Кореи досталось защитнику «Баварии» Ким Мин Джэ, который в 2023-м стал чемпионом Италии в составе «Наполи», а в голосовании «Золотого мяча» занял 22-е место.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах и забил 1 мяч, а в составе сборной Южной Кореи сыграл в обоих победных поединках отбора на ЧМ-2026.

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Ким Мин Джэ Сон Хын Мин Тоттенхэм Бавария лучший игрок
Источник Yonhap
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