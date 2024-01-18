Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сборы в Турцию

Делегация «Днепра-1» отправилась на сбор в Турцию. Путь на Средиземноморье команда будет преодолевать тремя видами транспорта: сначала поездом доберется до Одессы, оттуда автобусом переедет в Кишинев, после чего совершит перелет в Анталию.

В тренировочном процессе примут участие следующие футболисты:

вратари Евгений Волынец, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Владислав Крапивцов

защитники Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич, Алексей Авраменко

полузащитники Олег Горин, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Максим Третьяков, Руслан Бабенко, Витиньо, Валентин Рубчинский, Владимир Танчик, Рамик Гаджиев, Максим Мельниченко, Илья Баденко, Иван Чабан

форварды Александр Филиппов, Маркос Андре, Даниэль Кивинда

По сравнению с первой частью сезона покинули «Днепр-1» Александр Каплиенко и Эмилиано Пурита. В то же время привлекает внимание целый ряд фамилий молодых игроков из команды U-19. Некоторые из них впервые попробуют свои силы в основном составе.

Также на сбор отправились восстанавливающиеся после травм Максим Третьяков и Иван Чабан. Они будут работать по индивидуальной программе, постепенно приобщаясь к общей группе. Остальные травмированные: Игорь Когут и Богдан Леднев – продолжают курс реабилитации.

Сбор в Турции будет разделен на две части: 20 января – 2 февраля и 5–17 февраля.

За этот период запланировано провести 7 контрольных матчей: