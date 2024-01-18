Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сборы в Турцию
За месяц сборов днепряне планируют провести 7 контрольных поединков
Делегация «Днепра-1» отправилась на сбор в Турцию. Путь на Средиземноморье команда будет преодолевать тремя видами транспорта: сначала поездом доберется до Одессы, оттуда автобусом переедет в Кишинев, после чего совершит перелет в Анталию.
В тренировочном процессе примут участие следующие футболисты:
- вратари Евгений Волынец, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Владислав Крапивцов
- защитники Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич, Алексей Авраменко
- полузащитники Олег Горин, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Максим Третьяков, Руслан Бабенко, Витиньо, Валентин Рубчинский, Владимир Танчик, Рамик Гаджиев, Максим Мельниченко, Илья Баденко, Иван Чабан
- форварды Александр Филиппов, Маркос Андре, Даниэль Кивинда
По сравнению с первой частью сезона покинули «Днепр-1» Александр Каплиенко и Эмилиано Пурита. В то же время привлекает внимание целый ряд фамилий молодых игроков из команды U-19. Некоторые из них впервые попробуют свои силы в основном составе.
Также на сбор отправились восстанавливающиеся после травм Максим Третьяков и Иван Чабан. Они будут работать по индивидуальной программе, постепенно приобщаясь к общей группе. Остальные травмированные: Игорь Когут и Богдан Леднев – продолжают курс реабилитации.
Сбор в Турции будет разделен на две части: 20 января – 2 февраля и 5–17 февраля.
За этот период запланировано провести 7 контрольных матчей:
- 25 января. Днепр-1 – Штурм (Австрия)
- 30 января. Днепр-1 – Черно Море (Болгария)
- 2 февраля. Днепр-1 – Ракув (Польша)
- 6 февраля. Днепр-1 – Дечич (Черногория)
- 10 февраля. Днепр-1 – Аркадаг (Туркменистан)
- 13 февраля – соперник уточняется
- 16 февраля. Днепр-1 – РФШ (Латвия)
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