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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 20:43 | Обновлено 18 января 2024, 20:44
980
0

Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сборы в Турцию

За месяц сборов днепряне планируют провести 7 контрольных поединков

18 января 2024, 20:43 | Обновлено 18 января 2024, 20:44
980
0
Тремя видами транспорта. Днепр-1 отправился на сборы в Турцию
СК Днепр-1

Делегация «Днепра-1» отправилась на сбор в Турцию. Путь на Средиземноморье команда будет преодолевать тремя видами транспорта: сначала поездом доберется до Одессы, оттуда автобусом переедет в Кишинев, после чего совершит перелет в Анталию.

В тренировочном процессе примут участие следующие футболисты:

  • вратари Евгений Волынец, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Владислав Крапивцов
  • защитники Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич, Алексей Авраменко
  • полузащитники Олег Горин, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Максим Третьяков, Руслан Бабенко, Витиньо, Валентин Рубчинский, Владимир Танчик, Рамик Гаджиев, Максим Мельниченко, Илья Баденко, Иван Чабан
  • форварды Александр Филиппов, Маркос Андре, Даниэль Кивинда

По сравнению с первой частью сезона покинули «Днепр-1» Александр Каплиенко и Эмилиано Пурита. В то же время привлекает внимание целый ряд фамилий молодых игроков из команды U-19. Некоторые из них впервые попробуют свои силы в основном составе.

Также на сбор отправились восстанавливающиеся после травм Максим Третьяков и Иван Чабан. Они будут работать по индивидуальной программе, постепенно приобщаясь к общей группе. Остальные травмированные: Игорь Когут и Богдан Леднев – продолжают курс реабилитации.

Сбор в Турции будет разделен на две части: 20 января – 2 февраля и 5–17 февраля.

За этот период запланировано провести 7 контрольных матчей:

  • 25 января. Днепр-1 – Штурм (Австрия)
  • 30 января. Днепр-1 – Черно Море (Болгария)
  • 2 февраля. Днепр-1 – Ракув (Польша)
  • 6 февраля. Днепр-1 – Дечич (Черногория)
  • 10 февраля. Днепр-1 – Аркадаг (Туркменистан)
  • 13 февраля – соперник уточняется
  • 16 февраля. Днепр-1 – РФШ (Латвия)
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Источник СК Днепр-1
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