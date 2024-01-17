Завершающий день втягивающей части подготовки «Днепра-1» к весенней части сезона состоял, как и два предыдущих, из медосмотра и тренировки.

После того, как заключительная группа игроков прошла обследование, врачебный пункт на базе был свернут, а футболисты в полном составе отправились на занятие, состоявшееся в манеже.

В отличие от двух предыдущих дней команда работала без мячей. Тренеры предложили сочетание упражнений на силу верхней части тела и беговую работу.

Выполнив все запланированное, футболисты и персонал спортклубовцев теперь сконцентрировались на сборе вещей. Завтра, 18 января, команда отправляется в Турцию, где будет работать в два этапа почти месяц.

ФОТО. Игрокам не дали мячи. Днепр-1 летит в Турцию, втягивающая часть завершена