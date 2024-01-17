Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрокам не дали мячи. Днепр-1 летит в Турцию, втягивающая часть завершена
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 22:41 | Обновлено 17 января 2024, 22:52
316
0

Игрокам не дали мячи. Днепр-1 летит в Турцию, втягивающая часть завершена

Тренеры предложили сочетание упражнений на силу и беговой работы

17 января 2024, 22:41 | Обновлено 17 января 2024, 22:52
316
0
Игрокам не дали мячи. Днепр-1 летит в Турцию, втягивающая часть завершена
СК Днепр-1

Завершающий день втягивающей части подготовки «Днепра-1» к весенней части сезона состоял, как и два предыдущих, из медосмотра и тренировки.

После того, как заключительная группа игроков прошла обследование, врачебный пункт на базе был свернут, а футболисты в полном составе отправились на занятие, состоявшееся в манеже.

В отличие от двух предыдущих дней команда работала без мячей. Тренеры предложили сочетание упражнений на силу верхней части тела и беговую работу.

Выполнив все запланированное, футболисты и персонал спортклубовцев теперь сконцентрировались на сборе вещей. Завтра, 18 января, команда отправляется в Турцию, где будет работать в два этапа почти месяц.

ФОТО. Игрокам не дали мячи. Днепр-1 летит в Турцию, втягивающая часть завершена

По теме:
Черноморец – Уйпешт – 1:3. Неудача для Григорчука. Видео голов и обзор
ФОТО. Он не только ходит. СМИ показали автопарк Уокера
Источник: Заря отстранила 3 ​​ключевых игрока. Известна причина
Днепр-1 учебно-тренировочные сборы тренировка фото
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 17 января 2024, 20:31 0
Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 17 января в 21:45 по Киеву

Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Футбол | 17 января 2024, 12:34 8
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала

Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде

Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Теннис | 17.01.2024, 14:14
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Футбол | 17.01.2024, 07:49
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Теннис | 17.01.2024, 14:55
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
17.01.2024, 15:59 18
Теннис
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
15.01.2024, 19:53 16
Бокс
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
15.01.2024, 16:00 1
Футбол
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
16.01.2024, 14:24 3
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем