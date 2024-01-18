В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Украинец обычно немногословный
Испанские СМИ рассказали, как 24-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин обычно ведет себя в раздевалке.
Издание Relevo сообщает, что в раздевалке «галактикос» высоко оценивают Лунина как вратаря с отличными физическими данными и высокой дисциплиной, но также отмечают его малое присутствие в разговорах, что может давить не только на вратаря, но и на тренерский штаб.
Сообщается, что Лунин немногословен и не из тех, кто шутит или много разговаривает. Ему тяжело общаться, но при всем его уважают в команде.
Ранее появилась информация, что «Реал» предложит Лунину продление контракта до 2030 года.
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