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  4. В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Испания
18 января 2024, 19:59 |
2912
0

В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала

Украинец обычно немногословный

18 января 2024, 19:59 |
2912
0
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанские СМИ рассказали, как 24-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин обычно ведет себя в раздевалке.

Издание Relevo сообщает, что в раздевалке «галактикос» высоко оценивают Лунина как вратаря с отличными физическими данными и высокой дисциплиной, но также отмечают его малое присутствие в разговорах, что может давить не только на вратаря, но и на тренерский штаб.

Сообщается, что Лунин немногословен и не из тех, кто шутит или много разговаривает. Ему тяжело общаться, но при всем его уважают в команде.

Ранее появилась информация, что «Реал» предложит Лунину продление контракта до 2030 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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