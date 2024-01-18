Реал предложил Лунину контракт до 2030 года. Согласится ли Андрей?

24-летний украинский вратарь Андрей Лунин может продлить контракт с мадридским «Реалом».

По информации Eldebate, «галактикос» верят в Лунина и считают, что его позиция в команде изменилась и он уже не будет резервным вратарем, а будет делить игровое время с Куртуа. Сообщается, что перед Луниным сейчас стоит выбор – присоединиться к команде АПЛ, где у него будет больше игрового времени и где он сможет заработать больше денег, или остаться в «Реале» и претендовать на престижные трофеи.

Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта с «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».