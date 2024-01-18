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  4. Реал предложил Лунину контракт до 2030 года. Согласится ли Андрей?
Испания
18 января 2024, 10:39 | Обновлено 18 января 2024, 11:36
2304
5

Реал предложил Лунину контракт до 2030 года. Согласится ли Андрей?

В Мадриде верят в украинского голкипера

18 января 2024, 10:39 | Обновлено 18 января 2024, 11:36
2304
5
Реал предложил Лунину контракт до 2030 года. Согласится ли Андрей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский вратарь Андрей Лунин может продлить контракт с мадридским «Реалом».

По информации Eldebate, «галактикос» верят в Лунина и считают, что его позиция в команде изменилась и он уже не будет резервным вратарем, а будет делить игровое время с Куртуа. Сообщается, что перед Луниным сейчас стоит выбор – присоединиться к команде АПЛ, где у него будет больше игрового времени и где он сможет заработать больше денег, или остаться в «Реале» и претендовать на престижные трофеи.

Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта с «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Eldebate
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Комментарии 5
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Henriklarsson11
претендувати на престижні трофеї до яких ти не будеш мати ніякого відношення, бо дивився як команда їх заробила сидячи на лавці
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+2
Serhii P.
йти в АПЛ, і заробить, і буде мати ббільше ігрового часу. В "Реалі" він навряд чи стане основним голкіпером.
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+2
MrStepanovM .
погодиться - слабак!
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0
Андрій Шевченко
Куртуа не ділиться ігровим часом, це всім відомо. Хоче грати завжди і всюди, навіть в кубку проти команди  пятої ліги.
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0
Boodya 1209
До вечора заперечать...класика)))
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0
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