Украина. Первая лига18 января 2024, 19:35 | Обновлено 18 января 2024, 19:54
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«Дурак мыслью богатеет». Босс Руха раскритиковал инсайд о гендире клуба
Григорий Козловский ответил на новость о вероятном уходе из клуба Игоря Дедышина
18 января 2024, 19:35 | Обновлено 18 января 2024, 19:54
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Президент львовского «Руха» Григорий Козловский отреагировал на инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что генеральный директор клуба Игорь Дедышин является кандидатом на аналогичный пост в клубе «Карпаты» Львов.
«Есть такая украинская пословица: дурак мыслью богатеет», – написал Козловский в комментариях к данной новости.
Как известно, «Карпаты» якобы также хотят видеть на посту спортивного директора клуба Виталия Лисицкого.
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Комментарии 2
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Хто такий гендiр?
нахуя ця криса дедишин Карпатам потрібен , краще андрійка поставити
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