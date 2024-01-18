«Дурак мыслью богатеет». Босс Руха раскритиковал инсайд о гендире клуба

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский отреагировал на инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что генеральный директор клуба Игорь Дедышин является кандидатом на аналогичный пост в клубе «Карпаты» Львов.

«Есть такая украинская пословица: дурак мыслью богатеет», – написал Козловский в комментариях к данной новости.

Как известно, «Карпаты» якобы также хотят видеть на посту спортивного директора клуба Виталия Лисицкого.