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  4. «Дурак мыслью богатеет». Босс Руха раскритиковал инсайд о гендире клуба
Украина. Первая лига
18 января 2024, 19:35 | Обновлено 18 января 2024, 19:54
409
2

«Дурак мыслью богатеет». Босс Руха раскритиковал инсайд о гендире клуба

Григорий Козловский ответил на новость о вероятном уходе из клуба Игоря Дедышина

18 января 2024, 19:35 | Обновлено 18 января 2024, 19:54
409
2
«Дурак мыслью богатеет». Босс Руха раскритиковал инсайд о гендире клуба
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский отреагировал на инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что генеральный директор клуба Игорь Дедышин является кандидатом на аналогичный пост в клубе «Карпаты» Львов.

«Есть такая украинская пословица: дурак мыслью богатеет», – написал Козловский в комментариях к данной новости.

Как известно, «Карпаты» якобы также хотят видеть на посту спортивного директора клуба Виталия Лисицкого.

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Григорий Козловский Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Дедышин
Источник Футбол 24
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Комментарии 2
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NoMad
Хто такий гендiр? 
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+1
Yulian Beshley
нахуя ця криса дедишин Карпатам потрібен , краще андрійка поставити
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0
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