«Не смог добиться успеха». Наингголан раскритиковал работу Моуриньо с Ромой

Бывший полузащитник римской «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о работе с командой Жозе Моуриньо, который, как известно, на днях был уволен после полутора лет работы с «волками».

«Болельщики поддерживают Моуриньо, хотя он не смог добиться успеха в «Роме». Да, он выиграл Лигу конференций, которая для меня не является трофеем, ведь три года назад такого турнира даже не существовало. Однако трофей есть трофей. В нынешнем сезоне я трижды приходил на стадион и видел команду, которая не нанесла ни одного удара по воротам», – заявил Наингголан.

Как известно, «Рома» с Моуриньо выиграла Лигу конференций-2021/2022, а в сезоне-2022/2023 дошла до финала Лиги Европы.

Наингголан защищал цвета римлян с 2014 по 2018 год. В общей сложности Раджа провел за «Рому» 203 матча во всех турнирах, забил 33 гола, сделал 28 ассистов.