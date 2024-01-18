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Италия
18 января 2024, 18:47 | Обновлено 18 января 2024, 18:58
112
0

«Не смог добиться успеха». Наингголан раскритиковал работу Моуриньо с Ромой

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18 января 2024, 18:47 | Обновлено 18 января 2024, 18:58
112
0
«Не смог добиться успеха». Наингголан раскритиковал работу Моуриньо с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший полузащитник римской «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о работе с командой Жозе Моуриньо, который, как известно, на днях был уволен после полутора лет работы с «волками».

«Болельщики поддерживают Моуриньо, хотя он не смог добиться успеха в «Роме». Да, он выиграл Лигу конференций, которая для меня не является трофеем, ведь три года назад такого турнира даже не существовало. Однако трофей есть трофей. В нынешнем сезоне я трижды приходил на стадион и видел команду, которая не нанесла ни одного удара по воротам», – заявил Наингголан.

Как известно, «Рома» с Моуриньо выиграла Лигу конференций-2021/2022, а в сезоне-2022/2023 дошла до финала Лиги Европы.

Наингголан защищал цвета римлян с 2014 по 2018 год. В общей сложности Раджа провел за «Рому» 203 матча во всех турнирах, забил 33 гола, сделал 28 ассистов.

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Источник Football-Italia
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