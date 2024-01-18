«Не смог добиться успеха». Наингголан раскритиковал работу Моуриньо с Ромой
Бельгиец выразил недовольство португальцем
Бывший полузащитник римской «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о работе с командой Жозе Моуриньо, который, как известно, на днях был уволен после полутора лет работы с «волками».
«Болельщики поддерживают Моуриньо, хотя он не смог добиться успеха в «Роме». Да, он выиграл Лигу конференций, которая для меня не является трофеем, ведь три года назад такого турнира даже не существовало. Однако трофей есть трофей. В нынешнем сезоне я трижды приходил на стадион и видел команду, которая не нанесла ни одного удара по воротам», – заявил Наингголан.
Как известно, «Рома» с Моуриньо выиграла Лигу конференций-2021/2022, а в сезоне-2022/2023 дошла до финала Лиги Европы.
Наингголан защищал цвета римлян с 2014 по 2018 год. В общей сложности Раджа провел за «Рому» 203 матча во всех турнирах, забил 33 гола, сделал 28 ассистов.
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