Экс-игрок Эвертона расхвалил Миколенко за игру в обороне
Алан Стаббс оценил игру украинца в недавнем матче Кубка Англии
Бывший игрок «Эвертона» Аллан Стаббс оценил игру Виталия Миколенко в недавнем матче Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (1:0).
«Миколенко за последние 12 месяцев очень сильно продвинулся в плане индивидуальной защиты. Его игра в обороне в эпизоде с ударом Эдуарда это целое искусство, ведь ты не можешь просто оказаться в нужном месте в нужное время. Ты должен знать, куда идти, ты должен следить за игрой и занимать правильную позицию», – сказал Стаббс.
В этом сезоне Миколенко отыграл 21 матч во всех турнирах за «ирисок» и забил два гола.
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