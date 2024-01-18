Экс-игрок Эвертона расхвалил Миколенко за игру в обороне

Бывший игрок «Эвертона» Аллан Стаббс оценил игру Виталия Миколенко в недавнем матче Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Миколенко за последние 12 месяцев очень сильно продвинулся в плане индивидуальной защиты. Его игра в обороне в эпизоде с ударом Эдуарда это целое искусство, ведь ты не можешь просто оказаться в нужном месте в нужное время. Ты должен знать, куда идти, ты должен следить за игрой и занимать правильную позицию», – сказал Стаббс.

В этом сезоне Миколенко отыграл 21 матч во всех турнирах за «ирисок» и забил два гола.