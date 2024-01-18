Экс-лидер Шахтера заявил, что был недостаточно мудр и действовал вспыльчиво

Экс-вингер «Шахтера» Тайсон предпринял попытку загасить конфликт, который год назад возник между ним и руководителем «Интернасьонала» Алессандро Барселлосом, вследствие чего футболисту пришлось досрочно покинуть бразильский клуб, а затем перебраться в греческий ПАОК, где он и выступает в настоящий момент.

«Если бы я не ссорился с тем, кто этого не заслужил! Если бы я обладал мудростью и не действовал вспыльчиво, если бы я не был таким упрямым, возможно, я был бы сегодня со своей нацией, со своим любимым клубом [«Интернасьоналом»]. Я благодарен за все, что я там пережил, и для меня это большая радость и большая честь».

«Я благодарен за все, что я там пережил, и я чрезвычайно рад и горжусь памятью об этом особенном для меня дне. Даже издалека я всегда буду болеть за предстоящие победы и великие титулы [«Интернасьонала»]. Огромная благодарность и всем фанатам, которые навсегда в моем сердце. Спасибо», — написал Тайсон.

Напомним, в начале 2023 года Тайсон выдал гневную тираду в адрес руководства «Интернасьонала» и лично президента клуба Алессандро Барселлоса, подчеркнув, что не хочет того видеть даже «во всем золотом».