Марта сможет? Оценены шансы Костюк на путевку в 4-й круг Aus Open

Ранним утром пятницы 19 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) на Открытом чемпионате Австралии по теннису проведет встречу третьего раунда с Элиной Аванесян (№74 WTA).

Начало матча запланировано на 05:00 по Киеву.

Эксперты вероятную победу Марты Костюк оценили показателем 1,22. А вот выигрыш Аванесян получил показатель 4,0.

Возможная победа Костюк в двух сетах имеет показатель 1,70, а в трех партиях – 3,75. Аналогичные достижения в исполнении Аванесян оценены показателями 8,0 и 6,5 соответственно.

Напомним, ранее сообщалась, что дана оценка шансам Леси Цуренко во встрече с Ариной Соболенко на Australian Open 2024.