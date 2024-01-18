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  4. Марта сможет? Оценены шансы Костюк на путевку в 4-й круг Aus Open
Australian Open
18 января 2024, 17:06 | Обновлено 18 января 2024, 18:05
1638
3

Марта сможет? Оценены шансы Костюк на путевку в 4-й круг Aus Open

Украинку ждет встреча с Элиной Аванесян

18 января 2024, 17:06 | Обновлено 18 января 2024, 18:05
1638
3
Марта сможет? Оценены шансы Костюк на путевку в 4-й круг Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Ранним утром пятницы 19 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) на Открытом чемпионате Австралии по теннису проведет встречу третьего раунда с Элиной Аванесян (№74 WTA).

Начало матча запланировано на 05:00 по Киеву.

Эксперты вероятную победу Марты Костюк оценили показателем 1,22. А вот выигрыш Аванесян получил показатель 4,0.

Возможная победа Костюк в двух сетах имеет показатель 1,70, а в трех партиях – 3,75. Аналогичные достижения в исполнении Аванесян оценены показателями 8,0 и 6,5 соответственно.

Напомним, ранее сообщалась, что дана оценка шансам Леси Цуренко во встрече с Ариной Соболенко на Australian Open 2024.

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Марта Костюк Элина Аванесян Australian Open 2024 азарт
Источник Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
Чекаємо 19 січня за київським часом)
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0
locator-x
Вибачте, але з коффом 4,0 я поставлю на Аванесян. Марта, звісно, фаворит, але не такий явний. Сподіваюся, вона не буде на це дивитися, з "нейтралками" завжди треба грати з холодною головою і до кінця
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-2
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