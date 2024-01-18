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Australian Open
18 января 2024, 16:07 | Обновлено 18 января 2024, 16:13
692
0

Дана оценка шансам Цуренко во встрече с Соболенко на Aus Open

Украинка поборется за путевку в четвертый круг мейджора

18 января 2024, 16:07 | Обновлено 18 января 2024, 16:13
692
0
Дана оценка шансам Цуренко во встрече с Соболенко на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь на пятницу, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) встретится с Ариной Соболенко (№2 WTA).

Встреча начнется примерно в 03:00 по киевскому времени.

Согласно мнению экспертов, победа Цуренко оценена показателем 9,5. Леся – откровенный андердог будущего матча. Шансы Соболенко на выигрыш имеют показатель 1,04.

Вероятная победа Соболенко в двух сетах оценена показателем 1,18, а в трех – 5,5.

Аналогичный успех Цуренко в двух партиях имеет показатель 20,0, а выигрыш в трех сетах – 14,0.

Напомним, во втором круге Australian Open Леся Цуренко добилась победы в двух сетах над Ребекой Масаровой из Испании.

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Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open 2024 азарт
Источник Sport.ua
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