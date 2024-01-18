Дана оценка шансам Цуренко во встрече с Соболенко на Aus Open

В ночь на пятницу, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) встретится с Ариной Соболенко (№2 WTA).

Встреча начнется примерно в 03:00 по киевскому времени.

Согласно мнению экспертов, победа Цуренко оценена показателем 9,5. Леся – откровенный андердог будущего матча. Шансы Соболенко на выигрыш имеют показатель 1,04.

Вероятная победа Соболенко в двух сетах оценена показателем 1,18, а в трех – 5,5.

Аналогичный успех Цуренко в двух партиях имеет показатель 20,0, а выигрыш в трех сетах – 14,0.

Напомним, во втором круге Australian Open Леся Цуренко добилась победы в двух сетах над Ребекой Масаровой из Испании.