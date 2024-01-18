Украина. Премьер лига18 января 2024, 17:01 |
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ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
Бывшему игроку «Динамо» пришлось установить новый замок
18 января 2024, 17:01 |
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Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский показал последствия обысков, которые правоохранительные органы провели в его доме 17 января 2024 года.
Судя по видео, 39-летнему экс-футболисту пришлось менять замок во входной двери. Ранее сам Артем сообщал, что полиция просто их выбила, чтобы попасть внутрь дома.
Сегодня Артем Милевский заявил, что в ближайшее время в прямом эфире на своем Twitch-канале расскажет подробнее о ситуации с обысками.
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
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