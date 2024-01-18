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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 17:01 |
3411
0

ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска

Бывшему игроку «Динамо» пришлось установить новый замок

18 января 2024, 17:01 |
3411
0
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
Артем Милевский

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский показал последствия обысков, которые правоохранительные органы провели в его доме 17 января 2024 года.

Судя по видео, 39-летнему экс-футболисту пришлось менять замок во входной двери. Ранее сам Артем сообщал, что полиция просто их выбила, чтобы попасть внутрь дома.

Сегодня Артем Милевский заявил, что в ближайшее время в прямом эфире на своем Twitch-канале расскажет подробнее о ситуации с обысками.

ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска

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