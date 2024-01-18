Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский показал последствия обысков, которые правоохранительные органы провели в его доме 17 января 2024 года.

Судя по видео, 39-летнему экс-футболисту пришлось менять замок во входной двери. Ранее сам Артем сообщал, что полиция просто их выбила, чтобы попасть внутрь дома.

Сегодня Артем Милевский заявил, что в ближайшее время в прямом эфире на своем Twitch-канале расскажет подробнее о ситуации с обысками.

ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска