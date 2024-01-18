Экс-футболист Волыни и Металлиста стал ассистентом Хацкевича в Заглембе

Бывший футболист киевского «Арсенала», «Волыни», «Металлиста» и сборной Польши Северин Ганцарчик вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича, который на днях возглавил аутсайдера первого дивизиона Польши – «Заглембе» Сосновец.

Как сообщает официальный сайт клуба, «Заглембе» расстался с помощниками предыдущего наставника – Марцином Малиновски и Дамианом Новаком. Что касается Ганцарчика, то в сезоне-2022/2023 он работал ассистентом Марцина Гусола в «Гурнике» Ленчна, также он возглавлял «Унию» Турза Сленска, которую вывел в третью лигу.

Отметим, что «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги Польши, набрав в 19 матчах всего 11 очков и отставая от «спасительного» 15-го места на восемь баллов. Первый матч после зимней паузы команда из Сосновеца проведет 18 февраля, когда примет на своем поле «Прушкув».