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Польша
18 января 2024, 16:57 | Обновлено 18 января 2024, 17:16
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0

Экс-футболист Волыни и Металлиста стал ассистентом Хацкевича в Заглембе

Двое помощников предыдущего наставника покинули клуб из Сосновеца

18 января 2024, 16:57 | Обновлено 18 января 2024, 17:16
501
0
Экс-футболист Волыни и Металлиста стал ассистентом Хацкевича в Заглембе
ФК Заглембе Сосновец. Северин Ганцарчик

Бывший футболист киевского «Арсенала», «Волыни», «Металлиста» и сборной Польши Северин Ганцарчик вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича, который на днях возглавил аутсайдера первого дивизиона Польши – «Заглембе» Сосновец.

Как сообщает официальный сайт клуба, «Заглембе» расстался с помощниками предыдущего наставника – Марцином Малиновски и Дамианом Новаком. Что касается Ганцарчика, то в сезоне-2022/2023 он работал ассистентом Марцина Гусола в «Гурнике» Ленчна, также он возглавлял «Унию» Турза Сленска, которую вывел в третью лигу.

Отметим, что «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги Польши, набрав в 19 матчах всего 11 очков и отставая от «спасительного» 15-го места на восемь баллов. Первый матч после зимней паузы команда из Сосновеца проведет 18 февраля, когда примет на своем поле «Прушкув».

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Северин Ганцарчик Арсенал Киев Волынь Луцк Металлист Харьков сборная Польши по футболу Александр Хацкевич Заглембе Сосновец чемпионат Польши по футболу Гурник Ленчна
Источник ФК Заглембе
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