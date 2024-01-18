Легендарный Оуэн дал прогноз на исход чемпионской борьбы в АПЛ

Бывший нападающий клубов «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказал мнение-прогноз на исход борьбы за чемпионство в Английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Думаю, это будет «Манчестер Сити». Я думал так в начале сезона и не хочу менять свое мнение сейчас, но «Ливерпуль» произвел на меня большое впечатление. Конечно, они могут выиграть титул, они лидируют в таблице, а мы прошли только половину пути, так что да, мерсисайдцы могут выиграть. «Сити», очевидно, немного сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном, а «Ливерпуль» стал чуть лучше, так что борьба за титул будет очень напряженной», – заявил Оуэн.