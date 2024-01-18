Легендарный Оуэн дал прогноз на исход чемпионской борьбы в АПЛ
Обладатель Золотого мяча-2001 выступил в роли прогнозиста
Бывший нападающий клубов «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказал мнение-прогноз на исход борьбы за чемпионство в Английской Премьер-лиге нынешнего сезона.
«Думаю, это будет «Манчестер Сити». Я думал так в начале сезона и не хочу менять свое мнение сейчас, но «Ливерпуль» произвел на меня большое впечатление. Конечно, они могут выиграть титул, они лидируют в таблице, а мы прошли только половину пути, так что да, мерсисайдцы могут выиграть. «Сити», очевидно, немного сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном, а «Ливерпуль» стал чуть лучше, так что борьба за титул будет очень напряженной», – заявил Оуэн.
В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль». «Манчестер Сити» идет вторым, отставая от мерсисайдцев на два очка.
Ранее Майкл Оуэн давал оценку шансам Лионеля Месси и Эрлинга Холанда на завоевание Золотого мяча-2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывшему игроку «Динамо» пришлось установить новый замок
Элина в третий раз одолела болгарскую теннисистку в личных встречах