Легендарный Оуэн оценил шансы Месси и Холанда на Золотой мяч

Английский экс-нападающий Майкл Оуэн, который в 2001 год стал обладателем Золотого мяча, высказал мнение о шансах Лионеля Месси и Эрлинга Холанда на завоевание Золотого мяча в нынешнем году

«Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.

Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым.

Потому что Месси, очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше в плане выступлений, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли? Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл», – признался Оуэн.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября.