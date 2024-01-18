Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Пышногрудая звезда Playboy посвятила обложку журнала Месси
Major League Soccer
18 января 2024, 16:48 |
1770
6

ФОТО. Пышногрудая звезда Playboy посвятила обложку журнала Месси

Бразильская девушка впервые появилась на обложке популярного журнала

18 января 2024, 16:48 |
1770
6
ФОТО. Пышногрудая звезда Playboy посвятила обложку журнала Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бразильская звезда Playboy Джанайна впервые появилась на обложке популярного мужского журнала и посвятила это событие звездному аргентинцу «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Если человек на обложке Playboy – самая совершенная женщина в мире, то будет справедливо посвятить ее лучшему футболисту во вселенной. Месси – хороший мужчина и имеет безупречную осанку. Я бы с удовольствием посмотрела, как он чистит листья, надеюсь, ему это нравится», – рассказала Джанайна.

Недавно Месси получил приз лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.

По теме:
Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века
Источник: Месси попросил Интер Майами подписать его соотечественника
ФОТО. Александр УСИК: «Мне – 37. Спасибо героям, которые защищают Украину»
Интер Майами Лионель Месси Playboy фото lifestyle
Источник Daily Star
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прессатташе сборной Украины: «Русский язык в рабочем процессе присутствует»
Футбол | 18 января 2024, 12:07 25
Прессатташе сборной Украины: «Русский язык в рабочем процессе присутствует»
Прессатташе сборной Украины: «Русский язык в рабочем процессе присутствует»

Но Александр Гливинский отмечает прогресс в восстановлении украинскости

Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»
Футбол | 18 января 2024, 17:18 0
Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»
Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»

Нападающий «ПСЖ» хочет пожить обычной жизнью

В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Футбол | 17.01.2024, 20:52
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
Теннис | 18.01.2024, 04:52
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Футбол | 18.01.2024, 01:20
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
"Я б із задоволенням подивилась, як він чистить листя".
Її бракує клепки, чи це труднощі перекладу?"
Ответить
0
Андрей Залищук
жах звичайно, а не зірка Плейбою, дивно, що присвятила Мессі, а не Мудрику
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 7
Футбол
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
16.01.2024, 19:07 3
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
16.01.2024, 21:53 5
Футбол
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
17.01.2024, 14:14 2
Теннис
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 26
Футбол
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем