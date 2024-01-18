ФОТО. Пышногрудая звезда Playboy посвятила обложку журнала Месси

Бразильская звезда Playboy Джанайна впервые появилась на обложке популярного мужского журнала и посвятила это событие звездному аргентинцу «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Если человек на обложке Playboy – самая совершенная женщина в мире, то будет справедливо посвятить ее лучшему футболисту во вселенной. Месси – хороший мужчина и имеет безупречную осанку. Я бы с удовольствием посмотрела, как он чистит листья, надеюсь, ему это нравится», – рассказала Джанайна.

Недавно Месси получил приз лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.