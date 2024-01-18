Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин

Состоялись все матчи второго раунда в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На этой стадии выбыл из борьбы восьмой номер посева Хольгер Руне, остальные топы продолжат сражаться за титул.

Australian Open. Пары третьего раунда

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Томас Мартин Этчеверри [30]

Адриан Маннарино [20] – Бен Шелтон [16]



Тэйлор Фритц [12] – Фабиан Марожан

Люка Ван Аш – Стефанос Циципас [7]

Янник Синнер [4] – Себастьян Баэс [26]

Томаш Махач – Карен Хачанов [15]

Алекс де Минаур [10] – Флавио Коболли [Q]

Себастьян Корда [29] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Артур Казо [WC] – Тэллон Грикспор [28]

Уго Умбер [21] – Хуберт Хуркач [9]

Григор Димитров [13] – Нуну Боржес

Феликс Оже-Альяссим [27] – Даниил Медведев [3]

Александр Зверев [6] – Алекс Микельсен

Кэмерон Норри [19] – Каспер Рууд [11]

Томми Пол [14] – Миомир Кецманович

Шан Цзюньчэн [WC] – Карлос Алькарас [2]