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  4. Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин
Australian Open
18 января 2024, 18:40 | Обновлено 18 января 2024, 18:48
1117
2

Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин

Обошлось без больших сенсаций

18 января 2024, 18:40 | Обновлено 18 января 2024, 18:48
1117
2
Определились все участники третьего круга Australian Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись все матчи второго раунда в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На этой стадии выбыл из борьбы восьмой номер посева Хольгер Руне, остальные топы продолжат сражаться за титул.

Australian Open. Пары третьего раунда

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Томас Мартин Этчеверри [30]
Адриан Маннарино [20] – Бен Шелтон [16]

Тэйлор Фритц [12] – Фабиан Марожан
Люка Ван Аш – Стефанос Циципас [7]

Янник Синнер [4] – Себастьян Баэс [26]
Томаш Махач – Карен Хачанов [15]

Алекс де Минаур [10] – Флавио Коболли [Q]
Себастьян Корда [29] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Артур Казо [WC] – Тэллон Грикспор [28]
Уго Умбер [21] – Хуберт Хуркач [9]

Григор Димитров [13] – Нуну Боржес
Феликс Оже-Альяссим [27] – Даниил Медведев [3]

Александр Зверев [6] – Алекс Микельсен
Кэмерон Норри [19] – Каспер Рууд [11]

Томми Пол [14] – Миомир Кецманович
Шан Цзюньчэн [WC] – Карлос Алькарас [2]

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Australian Open 2024 Новак Джокович Томас Мартин Этчеверри Адриан Маннарино Бен Шелтон Тейлор Фритц Фабиан Марожан Люка Ван Аш Стефанос Циципас Янник Синнер Себастьян Баэс Томаш Махач Карен Хачанов Алекс де Минаур Флавио Коболли Себастьян Корда Андрей Рублев Артур Казо Таллон Грикспор Уго Умбер Хуберт Хуркач Григор Димитров Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Александр Зверев Кэмерон Норри Каспер Рууд Томми Пол Миомир Кецманович Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Kamon
Очень жаль, что финн не выбил Медведева, 2-0 вёл по сетам 
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+4
Kamon
Но думаю канадец должен взять убедительный реванш против Медведева 
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+1
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