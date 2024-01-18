Колос определился с последним спарринг-партнером на турецком сборе
Ковалевцы едут на сборы последними из клубов УПЛ
Как стало известно Sport.ua, 6 февраля футболисты «Колоса» на зарубежном этапе подготовки к весенней части сезона померяются силами с «Вардаром» из Северной Македонии.
С другими спарринг-партнерами ковалевцы определились раньше и наш сайт о них уже сообщал.
По информации нашего источника, подопечные Ярослава Вишняка отправятся в Турцию последними среди украинских элитных клубов – 28 января, а вернутся домой одними из первых – 17 февраля.
Пока что в активе «Колоса» – 21 очко, и он занимает девятое место в чемпионате УПЛ.
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