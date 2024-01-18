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  4. Колос определился с последним спарринг-партнером на турецком сборе
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 15:05 |
89
0

Колос определился с последним спарринг-партнером на турецком сборе

Ковалевцы едут на сборы последними из клубов УПЛ

18 января 2024, 15:05 |
89
0
Колос определился с последним спарринг-партнером на турецком сборе
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Как стало известно Sport.ua, 6 февраля футболисты «Колоса» на зарубежном этапе подготовки к весенней части сезона померяются силами с «Вардаром» из Северной Македонии.

С другими спарринг-партнерами ковалевцы определились раньше и наш сайт о них уже сообщал.

По информации нашего источника, подопечные Ярослава Вишняка отправятся в Турцию последними среди украинских элитных клубов – 28 января, а вернутся домой одними из первых – 17 февраля.

Пока что в активе «Колоса» – 21 очко, и он занимает девятое место в чемпионате УПЛ.

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Колос Ковалевка Вардар Скопье учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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