Колос определился с последним спарринг-партнером на турецком сборе

Как стало известно Sport.ua, 6 февраля футболисты «Колоса» на зарубежном этапе подготовки к весенней части сезона померяются силами с «Вардаром» из Северной Македонии.

С другими спарринг-партнерами ковалевцы определились раньше и наш сайт о них уже сообщал.

По информации нашего источника, подопечные Ярослава Вишняка отправятся в Турцию последними среди украинских элитных клубов – 28 января, а вернутся домой одними из первых – 17 февраля.

Пока что в активе «Колоса» – 21 очко, и он занимает девятое место в чемпионате УПЛ.