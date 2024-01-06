В Турции Колос встретится с чемпионами Грузии и Узбекистана

Как стало известно Sport.ua, ковалевский «Колос» еще не определился с одним соперником на этапе подготовки к весенней части сезона, который пройдет в Турции с 27 января по 17 февраля. Речь идет о спарринг-партнере в поединке, который запланирован на 6 февраля.

По информации нашего источника, остальные визави подопечных Ярослава Вишняка уже известны. Итак, первого февраля ковалевцы померяются силами с чешским «Динамо», 7 – с чемпионом Узбекистана – «Пахтакором», который возглавляет экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких, 11 – с сильнейшей командой Грузии – «Динамо» из Батуми, у руля которой украинский специалист Андрей Демченко.

А перед возвращением домой ковалевцы 15 февраля двумя составами сыграют с ФК «Рига» (Латвия).

Пока что «Колос» занимает девятое место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.