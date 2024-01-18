Australian Open18 января 2024, 14:50 |
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ВИДЕО. Грачева повержена. Как Ястремская в третий раунд Aus Open выходила
Даяна проводит отличный турнир
18 января 2024, 14:50 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла пятую победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Во втором круге основы украинка, которая преодолела три раунда квалификации, переиграла представительницу Франции Варвару Грачеву (6:3, 6:2), отдав сопернице всего 5 геймов.
В следующем раунде Ястремская сыграет против стремительно набирающей ход американки Эммы Наварро.
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