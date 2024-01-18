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  4. ВИДЕО. Грачева повержена. Как Ястремская в третий раунд Aus Open выходила
Australian Open
18 января 2024, 14:50 |
783
0

ВИДЕО. Грачева повержена. Как Ястремская в третий раунд Aus Open выходила

Даяна проводит отличный турнир

18 января 2024, 14:50 |
783
0
ВИДЕО. Грачева повержена. Как Ястремская в третий раунд Aus Open выходила
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла пятую победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором круге основы украинка, которая преодолела три раунда квалификации, переиграла представительницу Франции Варвару Грачеву (6:3, 6:2), отдав сопернице всего 5 геймов.

В следующем раунде Ястремская сыграет против стремительно набирающей ход американки Эммы Наварро.

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Даяна Ястремская Варвара Грачева Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
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