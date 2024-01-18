ВИДЕО. Грачева повержена. Как Ястремская в третий раунд Aus Open выходила

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла пятую победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором круге основы украинка, которая преодолела три раунда квалификации, переиграла представительницу Франции Варвару Грачеву (6:3, 6:2), отдав сопернице всего 5 геймов.

В следующем раунде Ястремская сыграет против стремительно набирающей ход американки Эммы Наварро.