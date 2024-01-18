Экс-первая ракетка мира приговорена к двум годам заключения

Суд Барселоны приговорил бывшую первую ракетку мира испанку Аранчу Санчес-Викарио к двум годам условно, а также ее бывшего мужа Хосепа Сантакану к трем годам и трем месяцам тюрьмы за организацию сговора с целью уклонения от уплаты долга.

Как сообщает BBC, Санчес-Викарио и Сантакана осуждены за декапитализацию своего имущества с целью уклонения от уплаты долга банку Люксембурга за предоставленный кредит в размере 5,2 миллиона евро для выплаты штрафа в размере 5,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов.

В дополнение к штрафу в размере 5400 евро в случае Санчес-Викарио и 7650 евро в случае Сантаканы решение суда обязало их выплатить банку Люксембурга 6,6 миллиона евро непогашенной задолженности.

Отмечается, что Санчес-Викарио в ходе судебного разбирательства пошла на сделку с прокуратурой для смягчения приговора в обмен на признание в совершении преступления при условии, что она не повторит подобное в течение двух лет и выплатит установленную компенсацию.

Добавим, что Санчес-Викарио — шестикратная победительница турниров серии Большого шлема и четырехкратный призер Олимпийских игр. Рейтинг WTA испанка возглавляла в середине 1990-х, будучи на вершине на протяжении 12 недель.