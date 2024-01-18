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WTA
18 января 2024, 14:35 | Обновлено 18 января 2024, 15:07
1275
0

Экс-первая ракетка мира приговорена к двум годам заключения

Испанка Аранча Санчес-Викарио пошла на сделку со следствием и получила условный срок

18 января 2024, 14:35 | Обновлено 18 января 2024, 15:07
1275
0
Экс-первая ракетка мира приговорена к двум годам заключения
Getty Images/Global Images Ukraine. Аранча Санчес-Викарио и Хосеп Сантакана

Суд Барселоны приговорил бывшую первую ракетку мира испанку Аранчу Санчес-Викарио к двум годам условно, а также ее бывшего мужа Хосепа Сантакану к трем годам и трем месяцам тюрьмы за организацию сговора с целью уклонения от уплаты долга.

Как сообщает BBC, Санчес-Викарио и Сантакана осуждены за декапитализацию своего имущества с целью уклонения от уплаты долга банку Люксембурга за предоставленный кредит в размере 5,2 миллиона евро для выплаты штрафа в размере 5,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов.

В дополнение к штрафу в размере 5400 евро в случае Санчес-Викарио и 7650 евро в случае Сантаканы решение суда обязало их выплатить банку Люксембурга 6,6 миллиона евро непогашенной задолженности.

Отмечается, что Санчес-Викарио в ходе судебного разбирательства пошла на сделку с прокуратурой для смягчения приговора в обмен на признание в совершении преступления при условии, что она не повторит подобное в течение двух лет и выплатит установленную компенсацию.

Добавим, что Санчес-Викарио — шестикратная победительница турниров серии Большого шлема и четырехкратный призер Олимпийских игр. Рейтинг WTA испанка возглавляла в середине 1990-х, будучи на вершине на протяжении 12 недель.

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тюрьма налоги
Источник BBC
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