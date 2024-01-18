ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла вторую победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка уверенно переиграла Викторию Томову из Болгарии (6:1, 6:3).

В следующем раунде австралийского мейджора Свитолина сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии, у которой до этого выиграла единственную очную встречу.