Australian Open18 января 2024, 13:40 | Обновлено 18 января 2024, 13:42
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ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла
Элина подтвердила свой высокий класс в матче с Викторией Томовой
18 января 2024, 13:40 | Обновлено 18 января 2024, 13:42
246
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Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла вторую победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.
Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка уверенно переиграла Викторию Томову из Болгарии (6:1, 6:3).
В следующем раунде австралийского мейджора Свитолина сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии, у которой до этого выиграла единственную очную встречу.
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