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Australian Open
18 января 2024, 13:40 | Обновлено 18 января 2024, 13:42
246
0

ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла

Элина подтвердила свой высокий класс в матче с Викторией Томовой

18 января 2024, 13:40 | Обновлено 18 января 2024, 13:42
246
0
ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла вторую победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка уверенно переиграла Викторию Томову из Болгарии (6:1, 6:3).

В следующем раунде австралийского мейджора Свитолина сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии, у которой до этого выиграла единственную очную встречу.

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Элина Свитолина Виктория Томова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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