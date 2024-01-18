Новичок Баварии Дайер покинул расположение клуба: известна причина
Эрик Дайер вернулся в Англию к жене, которая родила ребенка
Английский защитник Эрик Дайер, на днях подписавший контракт с «Баварией», покинул расположение мюнхенского клуба.
Причину отъезда футболиста сообщил наставник команды Томас Тухель.
«У него была веская причина покинуть тренировочный лагерь — рождение ребенка. Он провел три хорошие тренировки.
Надеюсь, он вернется к нам в пятницу. Самое главное сейчас — это то, что мать и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо. Надеюсь, в пятницу все наши центральные защитники будут готовы к тренировке», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.
Ближайший матч мюнхенцы проведут 21 января, когда в рамках 18-го тура Бундеслиги примут дома «Вердер».
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