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  4. Новичок Баварии Дайер покинул расположение клуба: известна причина
Германия
18 января 2024, 09:57 |
53
0

Новичок Баварии Дайер покинул расположение клуба: известна причина

Эрик Дайер вернулся в Англию к жене, которая родила ребенка

18 января 2024, 09:57 |
53
0
Новичок Баварии Дайер покинул расположение клуба: известна причина
ФК Бавария. Эрик Дайер

Английский защитник Эрик Дайер, на днях подписавший контракт с «Баварией», покинул расположение мюнхенского клуба.

Причину отъезда футболиста сообщил наставник команды Томас Тухель.

«У него была веская причина покинуть тренировочный лагерь — рождение ребенка. Он провел три хорошие тренировки.

Надеюсь, он вернется к нам в пятницу. Самое главное сейчас — это то, что мать и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо. Надеюсь, в пятницу все наши центральные защитники будут готовы к тренировке», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Ближайший матч мюнхенцы проведут 21 января, когда в рамках 18-го тура Бундеслиги примут дома «Вердер».

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Эрик Дайер рождение ребенка Бавария Бундеслига Вердер Бавария - Вердер
Источник Bayern & Germany
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