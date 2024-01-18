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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 09:30 |
339
0

ФОТО. Лидер Колоса впервые стал отцом

В семье Павла Ориховского родилась девочка

18 января 2024, 09:30 |
339
0
ФОТО. Лидер Колоса впервые стал отцом
Instagram. Павел Ориховский с женой Александрой

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский впервые стал отцом. Жена футболиста Александра родила девочку, имя которой счастливые родители пока не разглашают.

«Наше маленькое сокровище. Спасибо, самая родная, за дочечку», – написал Павел на своей странице в Facebook.

Отметим, что Ориховский, продливший на два года контракт с клубом из Ковалевки, провел в нынешнем сезоне 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. В целом же воспитанник киевского «Динамо» выступает за «Колос» с 2019 года.

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Павел Ориховский Колос Ковалевка рождение ребенка Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник Facebook
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