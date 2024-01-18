ФОТО. Лидер Колоса впервые стал отцом
В семье Павла Ориховского родилась девочка
Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский впервые стал отцом. Жена футболиста Александра родила девочку, имя которой счастливые родители пока не разглашают.
«Наше маленькое сокровище. Спасибо, самая родная, за дочечку», – написал Павел на своей странице в Facebook.
Отметим, что Ориховский, продливший на два года контракт с клубом из Ковалевки, провел в нынешнем сезоне 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. В целом же воспитанник киевского «Динамо» выступает за «Колос» с 2019 года.
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