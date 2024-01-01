Воспитанник Динамо принял решение о своей дальнейшей карьере
Павел Ориховский решил продолжить сотрудничество с клубом «Колос»
Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский, который является воспитанником «Динамо», решил продолжить сотрудничество с клубом из Ковалевки.
Ориховский, чей контракт с «Колосом» истек 31 декабря, останется в нынешнем клубе.
27-летний центральный полузащитник пролонгировал контракт с «Колосом» еще на два года.
Сообщается, что клуб планирует точечное усиление в центре поля и на позиции центрального защитника.
Ориховский ранее играл за команды: «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Арсенал» Киев, «Рух» Львов. В текущем сезоне он провел за «Колос» 9 матчей и забил 1 гол.
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