Воспитанник Динамо принял решение о своей дальнейшей карьере

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский, который является воспитанником «Динамо», решил продолжить сотрудничество с клубом из Ковалевки.

Ориховский, чей контракт с «Колосом» истек 31 декабря, останется в нынешнем клубе.

27-летний центральный полузащитник пролонгировал контракт с «Колосом» еще на два года.

Сообщается, что клуб планирует точечное усиление в центре поля и на позиции центрального защитника.

Ориховский ранее играл за команды: «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Арсенал» Киев, «Рух» Львов. В текущем сезоне он провел за «Колос» 9 матчей и забил 1 гол.