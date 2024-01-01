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Украина. Премьер лига
01 января 2024, 19:57 | Обновлено 01 января 2024, 20:05
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0

Воспитанник Динамо принял решение о своей дальнейшей карьере

Павел Ориховский решил продолжить сотрудничество с клубом «Колос»

01 января 2024, 19:57 | Обновлено 01 января 2024, 20:05
555
0
Воспитанник Динамо принял решение о своей дальнейшей карьере
ФК Колос. Павел Ориховский

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский, который является воспитанником «Динамо», решил продолжить сотрудничество с клубом из Ковалевки.

Ориховский, чей контракт с «Колосом» истек 31 декабря, останется в нынешнем клубе.

27-летний центральный полузащитник пролонгировал контракт с «Колосом» еще на два года.

Сообщается, что клуб планирует точечное усиление в центре поля и на позиции центрального защитника.

Ориховский ранее играл за команды: «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Арсенал» Киев, «Рух» Львов. В текущем сезоне он провел за «Колос» 9 матчей и забил 1 гол.

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Колос Ковалевка Павел Ориховский продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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