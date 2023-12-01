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  4. Павел ОРИХОВСКИЙ: «У Колоса есть желание выигрывать больше матчей»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 13:08 |
46
0

Павел ОРИХОВСКИЙ: «У Колоса есть желание выигрывать больше матчей»

Хавбек «Колоса» – об игре команды в нынешнем сезоне

01 декабря 2023, 13:08 |
46
0
Павел ОРИХОВСКИЙ: «У Колоса есть желание выигрывать больше матчей»
ФК Колос Ковалевка. Павел Ориховский

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский рассказал о главной проблеме в игре команды в нынешнем сезоне:

«В этом сезоне имеем много ничейных результатов, которые показывают, что мы никому не хотим уступать. Есть желание выигрывать больше матчей, но не всегда получается.

У нас хорошая атака. Просто где-то не реализовываем наши моменты, где-то соперник может играть в неудобный для нас футбол, где-то принимаем неправильные решения. Это совокупность факторов. Мы видим это, и хотим улучшить. Будут сборы, где стоит уделить внимание данному компоненту игры».

На данный момент «Колос» идет седьмым в турнирной таблице УПЛ.

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Павел Ориховский Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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