Павел ОРИХОВСКИЙ: «У Колоса есть желание выигрывать больше матчей»
Хавбек «Колоса» – об игре команды в нынешнем сезоне
Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский рассказал о главной проблеме в игре команды в нынешнем сезоне:
«В этом сезоне имеем много ничейных результатов, которые показывают, что мы никому не хотим уступать. Есть желание выигрывать больше матчей, но не всегда получается.
У нас хорошая атака. Просто где-то не реализовываем наши моменты, где-то соперник может играть в неудобный для нас футбол, где-то принимаем неправильные решения. Это совокупность факторов. Мы видим это, и хотим улучшить. Будут сборы, где стоит уделить внимание данному компоненту игры».
На данный момент «Колос» идет седьмым в турнирной таблице УПЛ.
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