Павел ОРИХОВСКИЙ: «У Колоса есть желание выигрывать больше матчей»

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский рассказал о главной проблеме в игре команды в нынешнем сезоне:

«В этом сезоне имеем много ничейных результатов, которые показывают, что мы никому не хотим уступать. Есть желание выигрывать больше матчей, но не всегда получается.

У нас хорошая атака. Просто где-то не реализовываем наши моменты, где-то соперник может играть в неудобный для нас футбол, где-то принимаем неправильные решения. Это совокупность факторов. Мы видим это, и хотим улучшить. Будут сборы, где стоит уделить внимание данному компоненту игры».

На данный момент «Колос» идет седьмым в турнирной таблице УПЛ.