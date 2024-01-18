Дани Алвесу могут смягчить приговор: известна причина

Появилась новая информация по скандальному делу об изнасиловании бывшим защитником «Барселоны» Дани Алвесом.

Как сообщает АРА, адвокат бразильца Инес Гвардиола впервые представил следствию версию о том, что футболист в ночь совершения преступления был в состоянии сильного алкогольного опьянения, что повлияло на его когнитивные способности и он не мог полностью контролировать свои действия.

Это обстоятельство может смягчить приговор Алвесу, если суд признает его виновным. Адвокат утверждает, что футболист не осознавал своих действий.

Версия об алкогольном опьянении стала пятой по счету, которые сторона футболиста представила следствию. Сначала, после ареста он утверждал, что не знал жертву. Позже признался, что встретил молодую девушку в туалете ночного клуба, и между ними ничего не произошло. Наконец, когда судья сравнил его объяснения с биологическими доказательствами, он заявил, что девушка сама согласилась на оральный секс.

В апреле прошлого года, когда уже были известны результаты биологических тестов, обнаруживших следы спермы Алвеса в интимных местах жертвы, футболист вновь дал показания.

Напомним, Алвес с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Ранее СМИ сообщили, что прокуратура требует для бразильца девять лет лишения свободы. В свою очередь, адвокат потерпевшей будет добиваться для олимпийского чемпиона Токио 12 лет тюремного заключения — это максимальный срок за изнасилование в Испании.