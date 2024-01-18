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  4. Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024
Australian Open
18 января 2024, 07:50 |
3474
3

Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024

Сергей поражен феноменальностью Элины

18 января 2024, 07:50 |
3474
3
Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024
Instagram. Сергей Стаховский и Элина Свитолина

Легенда украинского мужского тенниса Сергей Стаховский расхвали первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 23) и заявил, что ей по силам выиграть Открытый чемпионат Австралии 2024:

– Элина после рождения ребенка имела паузу в восемь месяцев, а затем дошла до 1/4 финала на Ролан Гаррос и играла в 1/2 на Уимблдоне. Это, без преувеличения, невероятное достижение.

Я не видел еще таких теннисисток в современной истории, которые после рождения ребенка в такое короткое время так быстро восстанавливались и приобретали опять такую замечательную физическую форму.

Есть надежда, большие надежды лично у меня, что в этом году Свитолина продемонстрирует еще лучшие результаты, чем были в 2023-м.

Элина вообще очень мощный посол Украины в мировом спорте. Однако не стоит забывать и о Марте Костюк и Лесе Цуренко, у них тоже очень активные позиции. Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская. Все наши девушки большие умнички. Чего стоит только то, что семь украинок пробились в основную сетку на Australian Open. Историческое достижение! А вот с ребятами временная пауза, скажем так.

– Элина Свитолина является нашей первой ракеткой. По силам ли ей стать победительницей Australian Open?

– Относительно формы, в которой она находится сейчас, думаю, вопрос в ее готовности не стоит. Турнир в Окленде, где Элина дошла до финала, это подтверждает. Свитолина имеет все предпосылки, чтобы победить на Australian Open, но.

Понимаете, каждый матч, каждую соперницу следует рассматривать отдельно. Я не вижу сейчас таких оппоненток для Свитолиной, которых она боялась бы или не могла обыграть, которые были бы для нее не удобны.

Здесь вопрос лежит в другой плоскости. К примеру, расписание поединков. Условия, по которым будет проходить игра.

Новак Джокович, действующий триумфатор Australian Open, в своем первом матче на турнире четыре сета мучился с малоизвестным хорватом Дино Прижмичем, например. Разве кто-то такого ожидал?

А как вам Даяна Ястремская, которая вынесла Маркету Вондроушову? Нет сейчас в женском теннисе доминации, ярко выраженной фаворитки. Для Свитолиной этот сезон очень важен. И, знаете ли, я уверен, что в этом году мы увидим Элину в финале одного из турниров Большого шлема, – сказал Сергей.

18 января Свитолина сыграет во 2-м раунде Australian Open 2024 против Виктории Томовой.

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Сергей Стаховский Элина Свитолина Australian Open 2024
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Falko
І в якому місці Стаховський пояснює, що Світоліна виграє АО-2024? Де він узагалі каже, що вона точно виграє Австралію?
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+4
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Senior
Особливо сподобалось про активну позицію Стародубцевої. Грає з руснявими в парі, тисне їм руки, взагалі навіть української не знає.. Не розумію чому журналісти її так просувають. Проплачені мабуть..
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0
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