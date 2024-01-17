Элина Свитолина – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№70 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №3 после встречи Боргеш – Давидович Фокина. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Катерины Синяковой (№49 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).

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