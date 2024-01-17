Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
17 января 2024, 16:39 |
1229
0

Элина Свитолина – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open

17 января 2024, 16:39 |
1229
0
Элина Свитолина – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№70 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №3 после встречи Боргеш – Давидович Фокина. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Катерины Синяковой (№49 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта КОСТЮК: «Хочу быть зрелищной на корте. Немного как Алькарас»
Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Ушел при исполнении. На Australian Open умер британский журналист
Виктория Томова Элина Свитолина смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Теннис | 17 января 2024, 14:55 50
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора

Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 06:09 17
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024

Украинка сыграет против экс-12-й ракетки мира во 2-м раунде австралийского мейджора

Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Футбол | 16.01.2024, 21:53
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом
Теннис | 17.01.2024, 16:08
ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом
ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Футбол | 17.01.2024, 12:34
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
Стала известна дата боя между Джошуа и Нганну. Долго ждать не придется
15.01.2024, 19:53 14
Бокс
Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
15.01.2024, 23:05 60
Футбол
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 14
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 22
Теннис
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
15.01.2024, 19:30 8
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 14
Футбол
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17.01.2024, 14:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем