Элина Свитолина – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open
18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№70 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №3 после встречи Боргеш – Давидович Фокина. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Катерины Синяковой (№49 WTA) или Виктории Голубич (№85 WTA).
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