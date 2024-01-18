Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине
Алексей не сумел пройти первый раунд турнира в Буэнос-Айресе, проиграв Вайсу
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 297) завершил выступления на грунтовом челленджере в Буэнос-Айресе (Аргентина).
В 1-м раунде основной сетки украинец неожиданно проиграл 313-й ракетке мира Александеру Вайсу (Италия) в двух сетах за 1 час и 29 минут.
АТР челленджер Буэнос-Айрес. Грунт. 1/16 финала
Алексей Крутых (Аргентина) – Александер Вайс (Италия) – 3:6, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
Для Крутых это второе поражения подряд на грунтовых кортах Буэнос-Айреса. На прошлой неделе Алексей проиграл во 2-м раунде челленджера Матеушу Алвешу.
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