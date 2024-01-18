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  4. Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине
ATP
18 января 2024, 04:10 |
49
0

Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине

Алексей не сумел пройти первый раунд турнира в Буэнос-Айресе, проиграв Вайсу

18 января 2024, 04:10 |
49
0
Крутых сенсационно уступил 313-й ракетке на челленджере в Аргентине
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 297) завершил выступления на грунтовом челленджере в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В 1-м раунде основной сетки украинец неожиданно проиграл 313-й ракетке мира Александеру Вайсу (Италия) в двух сетах за 1 час и 29 минут.

АТР челленджер Буэнос-Айрес. Грунт. 1/16 финала

Алексей Крутых (Аргентина) – Александер Вайс (Италия) – 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Для Крутых это второе поражения подряд на грунтовых кортах Буэнос-Айреса. На прошлой неделе Алексей проиграл во 2-м раунде челленджера Матеушу Алвешу.

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Алексей Крутых ATP Буэнос-Айрес
Источник Sport.ua
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