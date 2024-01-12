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ATP
12 января 2024, 02:00 | Обновлено 12 января 2024, 12:57
314
1

Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айресе

Бразилец Алвеш одолел Алексея Крутых

12 января 2024, 02:00 | Обновлено 12 января 2024, 12:57
314
1
Играли 3 часа. Крутых уступил бразильцу на турнире в Буэнос-Айресе
facebook.com/ostravaopen. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых вылетел из турнира ATP Challenger в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Представитель Украины проиграл бразильцу Матеусу Алвешу. Стоит отметить, что Алексей имел восьмой посев, а вот его оппонент пробился на турнир через квалификацию.

Уже в первом сете стало понятно, что легко не будет. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее был Алвеш. Во втором сете Крутых взял реванш – 6:3. Увы. на большее украинского теннисиста не хватило – третий сет выиграл Матеус. Спортсмены провели на корте три часа.

ATP Challenger. Буэнос-Айрес. 2-й круг.

Алексей Крутых (Украина, 8) Матеус Алвеш (Бразилия) 6:7 (3:7), 6:3, 3:6

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Алексей Крутых ATP Буэнос-Айрес
Источник Sport.ua
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naverland
Заголовок поменяйте, он бразилец, а не португалец.
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