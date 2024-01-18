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  4. С Марадоны посмертно сняли обвинения. Что натворил легендарный аргентинец?
Италия
18 января 2024, 04:01 |
314
0

С Марадоны посмертно сняли обвинения. Что натворил легендарный аргентинец?

Дело тянулось на протяжении 30 лет

18 января 2024, 04:01 |
314
0
С Марадоны посмертно сняли обвинения. Что натворил легендарный аргентинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

Верховный суд Италии снял с покойной аргентинской легенды футбола Диего Марадоны обвинения в уклонении от уплаты налогов, положив конец 30-летней судебной тяжбе между экс-нападающим «Наполи» и налоговыми органами.

Марадону обвинили в том, что он якобы использовал доверенные компании в Лихтенштейне, чтобы уклониться от судебных издержек при получении платежей от клуба «Наполи» в период с 1985 по 1990 год за права на его личный имидж.

«Все кончено, и я могу четко заявить, не опасаясь, что мне возразят, что Марадона никогда не уклонялся от налогов», – заявил агентству Reuters его адвокат Анджело Пизани.

Кассационный суд Рима отменил приговор, вынесенный в 2018 году, в середине декабря, как следует из судебного документа, опубликованного недавно и ознакомленного с Reuters.

Расследование налоговых выплат футболиста началось в начале 1990-х годов и привело к предъявлению обвинений в размере 37 миллионов евро и конфискации некоторых вещей игрока во время его визитов в Италию.

Марадона умер в ноябре 2020 года от сердечного приступа. Диего Марадона считается одним из лучших футболистов в истории. В период с 1977 по 1994 годы он провел 91 матч за сборную Аргентины и забил 34 гола. В 1986 году он привел Аргентину к победе на чемпионате мира, а в 1990 году вместе с командой вышел в финал.

На клубном уровне Марадона выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллз Олд Бойз».

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Диего Марадона суд Наполи налоги
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