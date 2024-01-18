17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Блэкпул» и «Ноттингем Форест».

Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в экстратаймах гости вырвали победу на 110-й минуте – 3:2.

Кубок Англии. 1/32 финала

Переигровка, 17 января

Блэкпул – Ноттингем – 2:3 (д.в.)

Голы: Морган, 61, Джозеф, 78 – Омобамиделе, 16, Данилу, 46

Видео голов и обзор матча: