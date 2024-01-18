Кубок Англии
17.01.2024 21:45 – FT 2 : 3
Англия18 января 2024, 03:02 |
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Блэкпул – Ноттингем Форест – 2:3 (д.в.) Драма в Кубке Англии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
18 января 2024, 03:02 |
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17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Блэкпул» и «Ноттингем Форест».
Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в экстратаймах гости вырвали победу на 110-й минуте – 3:2.
Кубок Англии. 1/32 финала
Переигровка, 17 января
Блэкпул – Ноттингем – 2:3 (д.в.)
Голы: Морган, 61, Джозеф, 78 – Омобамиделе, 16, Данилу, 46
Видео голов и обзор матча:
События матча
110’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Kyle Joseph (Блэкпул).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Albie Morgan (Блэкпул).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ноттингем Форест).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Омобамиделе (Ноттингем Форест).
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