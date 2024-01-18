Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
Англия
18 января 2024, 01:53 |
302
0

Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии

«Ириски» минимально обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:0

18 января 2024, 01:53 |
302
0
Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0.

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал AiScore поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Лучшим игроком матча стал автор единственного забитого мяча Андре Гомеш (8.5).

Оценки AiScore за матч Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0

По теме:
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Кубок Англии. Эвертон вышел в 1/16 финала, Миколенко сыграл весь матч
Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Кристал Пэлас
Виталий Миколенко Андре Гомеш оценки Эвертон Кристал Пэлас Эвертон - Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 15:59 18
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024

Украинка сыграет против Элины Аванесян в 3-м раунде австралийского мейджора

Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Футбол | 18 января 2024, 02:22 0
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова

17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
Футбол | 17.01.2024, 18:37
Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
Реал может расстаться с Луниным и Кепой. Все зависит от Куртуа
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Теннис | 17.01.2024, 12:24
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Футбол | 17.01.2024, 07:49
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
16.01.2024, 21:53 5
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
16.01.2024, 07:25 7
Теннис
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 25
Футбол
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 55
Теннис
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем