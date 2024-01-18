Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии

17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0.

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал AiScore поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Лучшим игроком матча стал автор единственного забитого мяча Андре Гомеш (8.5).

Оценки AiScore за матч Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0