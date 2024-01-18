Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
«Ириски» минимально обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:0
17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0.
Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал AiScore поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.
Лучшим игроком матча стал автор единственного забитого мяча Андре Гомеш (8.5).
Оценки AiScore за матч Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0
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