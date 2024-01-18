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Кубок Испании
Осасуна
17.01.2024 22:00 – FT 0 : 2
Реал Сосьедад
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Испания
18 января 2024, 00:17 | Обновлено 18 января 2024, 00:39
46
0

Точка на 90+8 мин. Реал Сосьедад выбил Осасуну из Кубка Испании

Голы у победителей забили Микель Оярсабаль и Микель Мерино

18 января 2024, 00:17 | Обновлено 18 января 2024, 00:39
46
0
Точка на 90+8 мин. Реал Сосьедад выбил Осасуну из Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

в матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну»со счетом 2:0.

Счет открыл Микель Оярсабаль на 57-й минуте с пенальти. Чуть ранее хозяева остались в меньшинстве, когда был удален Алехандро Катена.

Точку в матче на 90+8 минуте поставил Микель Мерино, хотя перед этим Браис Мендес не реализовал 11-метровый.

«Реал Сосьедад» вышел в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились: «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка» и «Валенсия».

Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Оярсабаль, 57 (пен), Мерино, 90+8

Фотогалерея матча

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Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Осасуна пенальти Микель Мерино Браис Мендес Микель Оярсабаль
Источник Sport.ua
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