Точка на 90+8 мин. Реал Сосьедад выбил Осасуну из Кубка Испании

в матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну»со счетом 2:0.

Счет открыл Микель Оярсабаль на 57-й минуте с пенальти. Чуть ранее хозяева остались в меньшинстве, когда был удален Алехандро Катена.

Точку в матче на 90+8 минуте поставил Микель Мерино, хотя перед этим Браис Мендес не реализовал 11-метровый.

«Реал Сосьедад» вышел в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились: «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка» и «Валенсия».

Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Оярсабаль, 57 (пен), Мерино, 90+8

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