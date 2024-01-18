Точка на 90+8 мин. Реал Сосьедад выбил Осасуну из Кубка Испании
Голы у победителей забили Микель Оярсабаль и Микель Мерино
в матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну»со счетом 2:0.
Счет открыл Микель Оярсабаль на 57-й минуте с пенальти. Чуть ранее хозяева остались в меньшинстве, когда был удален Алехандро Катена.
Точку в матче на 90+8 минуте поставил Микель Мерино, хотя перед этим Браис Мендес не реализовал 11-метровый.
«Реал Сосьедад» вышел в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились: «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка» и «Валенсия».
Кубок Испании. 1/8 финала, 17 января
Осасуна – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Оярсабаль, 57 (пен), Мерино, 90+8
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даша Квиткова хотела бы пойти на свидание с Михаилом
Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора