Зинченко может получить в партнеры обладателя Золотого мяча

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Карим Бензема заинтересовал еще один клуб АПЛ
36-летний звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема желает покинуть саудовский клуб.
По информации британского издания TEAMtalk, «канониры» в активном поиске забивного нападающего в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб заинтересован в кандидатуре Бензема и готов взять звездного француза в аренду.
«Арсенал» стал уже третьим клубом АПЛ, заинтересовавшимся Каримом. Ранее к форварду проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Бензема провел за «Аль-Иттихад» 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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