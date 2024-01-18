Зинченко может получить в партнеры обладателя Золотого мяча

36-летний звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема желает покинуть саудовский клуб.

По информации британского издания TEAMtalk, «канониры» в активном поиске забивного нападающего в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб заинтересован в кандидатуре Бензема и готов взять звездного француза в аренду.

«Арсенал» стал уже третьим клубом АПЛ, заинтересовавшимся Каримом. Ранее к форварду проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Бензема провел за «Аль-Иттихад» 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.