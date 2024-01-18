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Англия
18 января 2024, 00:05 | Обновлено 18 января 2024, 00:28
1378
0

Зинченко может получить в партнеры обладателя Золотого мяча

Карим Бензема заинтересовал еще один клуб АПЛ

18 января 2024, 00:05 | Обновлено 18 января 2024, 00:28
1378
0
Зинченко может получить в партнеры обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

36-летний звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема желает покинуть саудовский клуб.

По информации британского издания TEAMtalk, «канониры» в активном поиске забивного нападающего в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб заинтересован в кандидатуре Бензема и готов взять звездного француза в аренду.

«Арсенал» стал уже третьим клубом АПЛ, заинтересовавшимся Каримом. Ранее к форварду проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Бензема провел за «Аль-Иттихад» 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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трансферы Карим Бензема трансферы АПЛ Аль-Ахли Джидда Арсенал Лондон
Источник TeamTalk
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