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Кубок африканских наций
17 января 2024, 22:23 |
1135
0

Игрок Сенегала покинул Кубок африканских наций из-за трагедии в семье

Отец Шейху Куяте умер, игроку разрешили покинуть расположение команды

17 января 2024, 22:23 |
1135
0
Игрок Сенегала покинул Кубок африканских наций из-за трагедии в семье
Getty Images/Global Images Ukraine. Шейху Куяте

Защитник сборной Сенегала Шейху Куяте покинул расположение команды во время Кубка африканских наций 2023 из-за смерти отца.

Трагедия в семье 34-летнего защитника английского «Ноттингем Форест» случилась во вторник, 16 января. Пока что неизвестно, вернется ли футболист на следующий матч национальной команды.

Федерация футбола Сенегала выразила соболезнования футболисту и его семье.

«Президент Сенегальской федерации футбола Огюстен Сенгор, члены исполнительного комитета, тренер национальной футбольной команды Алиу Сиссе, игроки национальной команды выражают соболезнования Шейху Куяте в связи со смертью отца. Куяте было разрешено покинуть расположение сборной, чтобы отправиться на похороны в Дакар», — говорится в заявлении.

Сенегал является действующим победителем Кубка африканских наций и начал защиту титула 15 января в поединке против Гамбии. «Львы Теранги» выиграли со счетом 3:0, а Шейху Куяте провел весь матч на скамейке запасных.

Игру 2-го тура группы С сенегальцы проведут 19 января в 19:00 по Киеву против Камеруна.

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Шейху Куяте смерть Кубок африканских наций 2023 сборная Сенегала по футболу
Источник Sport.ua
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