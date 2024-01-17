Игрок Сенегала покинул Кубок африканских наций из-за трагедии в семье
Отец Шейху Куяте умер, игроку разрешили покинуть расположение команды
Защитник сборной Сенегала Шейху Куяте покинул расположение команды во время Кубка африканских наций 2023 из-за смерти отца.
Трагедия в семье 34-летнего защитника английского «Ноттингем Форест» случилась во вторник, 16 января. Пока что неизвестно, вернется ли футболист на следующий матч национальной команды.
Федерация футбола Сенегала выразила соболезнования футболисту и его семье.
«Президент Сенегальской федерации футбола Огюстен Сенгор, члены исполнительного комитета, тренер национальной футбольной команды Алиу Сиссе, игроки национальной команды выражают соболезнования Шейху Куяте в связи со смертью отца. Куяте было разрешено покинуть расположение сборной, чтобы отправиться на похороны в Дакар», — говорится в заявлении.
Сенегал является действующим победителем Кубка африканских наций и начал защиту титула 15 января в поединке против Гамбии. «Львы Теранги» выиграли со счетом 3:0, а Шейху Куяте провел весь матч на скамейке запасных.
Игру 2-го тура группы С сенегальцы проведут 19 января в 19:00 по Киеву против Камеруна.
Cheikhou Kouyaté a été autorisé à quitter le regroupement des lions suite au décès de son père ! Toutes nos condoléances à lui et sa famille. ❤️ pic.twitter.com/OHeAWvDteO— 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) January 16, 2024
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