МЮ нацелился на суперзвезду Реала. Дьяволы предложат безумные деньги

23-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

По информации испанского издания Sport, «сливочные» открыты к переговорам о продаже вингера, ведь вырученные средства могут быть инвестированы в трансфер звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сообщается, что «красные дьяволы» могут предложить за игрока 150 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел за «галактикос» 16 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи. Недавно бразилец помог «Реалу» победить в Эль Класико, оформив хет-трик.