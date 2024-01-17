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  4. МЮ нацелился на суперзвезду Реала. Дьяволы предложат безумные деньги
Англия
17 января 2024, 20:06 |
497
0

МЮ нацелился на суперзвезду Реала. Дьяволы предложат безумные деньги

Винисиус Жуниор может перебраться в АПЛ

17 января 2024, 20:06 |
497
0
МЮ нацелился на суперзвезду Реала. Дьяволы предложат безумные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

23-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

По информации испанского издания Sport, «сливочные» открыты к переговорам о продаже вингера, ведь вырученные средства могут быть инвестированы в трансфер звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сообщается, что «красные дьяволы» могут предложить за игрока 150 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел за «галактикос» 16 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи. Недавно бразилец помог «Реалу» победить в Эль Класико, оформив хет-трик.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Sport.es
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