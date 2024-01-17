Директор Днепра-1: «Если Русол уйдет, то его заменит Срна»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в шутливой форме отреагировал на инсайд о переходе исполнительного директора СК Андрея Русола во львовские «Карпаты».

– Вячеслав Евгеньевич, снова появилась информация о том, что Русол ушел из «Днепра-1». На этот раз говорят, что в «Карпаты». Это правда?

– Русол сейчас не в офисе, поэтому отвечу ему через прессу. Мне уже надоело уговаривать его никуда не переходить, пусть идет, куда хочет. У нас есть договоренность, что в случае перехода Русола в «Карпаты» его место займет Дарио Срна. Поэтому «Днепр-1» ничего не потеряет.

– А если серьезно?

– А если серьезно, то отвечу так. Любая шутка хороша, если ее произносят один раз. Если шутят дважды, имею в виду ситуацию с Русолом, то это уже моветон, или как говорят в народе: «Баден-Баден». Если Трибуна хочет превратиться в желтую прессу, то свою задачу она выполняет на отлично и идет к этому семимильными шагами.

– Также Трибуна писала, что в «Карпаты» должны перейти некоторые сотрудники административного штаба «Днепра-1».

– Никто никуда не уходит.

– Но ваш бывший сотрудник Глеб Корниенко работает в «Карпатах», вдруг, переманить решил?

– Глеб Корниенко не сбежал от нас в «Карпаты», просто у нас с ним закончился период сотрудничества. Мы его прекратили по взаимной договоренности. Корниенко – это менеджер, который физически находится в Бразилии и предлагает местных игроков. Пусть «Карпатам» предлагает бразильцев, нам пока не надо.

– А во сколько бы Вы оценили Русола, если какой-то клуб его захочет переманить?

– Как можно оценить человека, который является основателем и акционером клуба? Русол не может работать в другом клубе и оставаться акционером «Днепра-1». Если без оскорблений сравнивать работников с товаром, то Русол – это «товар», который не продается.

– Как Вы думаете, кому выгодно распространять недостоверную информацию о Русоле и зачем?

– Думаю, это выгодно клубам-конкурентам «Днепра-1», а кому именно – нам неинтересно выяснять. Похоже, что нас боятся, а это уже о чем-то говорит. Значит, мы идем правильным путем.