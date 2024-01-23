Стало известно, сколько Манчестер Сити заплатит за лидера Жироны
Савио Морейра может перейти в английский клуб
19-летний вингер «Жироны» Савио Морейра заинтересовал ряд именитых европейских команд.
По информации испанского портала Fichajes, английский «Манчестер Сити» сделал приобретение Савио главной трансферной целью в летнее трансферное окно. Сообщается, что «горожане» готовы предложить «Жироне» символическую сумму в размере 10 миллионов евро.
Савио провел в этом сезоне за «Жирону» 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Савио вместе с другими игроками «Жироны» заинтересовал «Барселону».
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