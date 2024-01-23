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Испания
23 января 2024, 08:45 | Обновлено 23 января 2024, 09:08
1253
0

Стало известно, сколько Манчестер Сити заплатит за лидера Жироны

Савио Морейра может перейти в английский клуб

23 января 2024, 08:45 | Обновлено 23 января 2024, 09:08
1253
0
Стало известно, сколько Манчестер Сити заплатит за лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио Морейра

19-летний вингер «Жироны» Савио Морейра заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации испанского портала Fichajes, английский «Манчестер Сити» сделал приобретение Савио главной трансферной целью в летнее трансферное окно. Сообщается, что «горожане» готовы предложить «Жироне» символическую сумму в размере 10 миллионов евро.

Савио провел в этом сезоне за «Жирону» 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Савио вместе с другими игроками «Жироны» заинтересовал «Барселону».

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Источник Fichajes.com
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