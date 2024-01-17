Партнером Мудрика не станет. Фирмино передумал что-то менять

Нападающий клуба «Аль-Ахли» из Джидды Роберто Фирмино не заинтересован в переменах в своей карьере в нынешнее зимнее трансферное окно.

В британских СМИ, как известно, прошла информация о том, что Фирмино, который ранее играл в АПЛ за «Ливерпуль», может стать игроком лондонского «Челси».

Сообщается, что продолжить карьеру в Саудовской Аравии Фирмино намерен под влиянием своего окружения. Исходя из этого, Роберто не желает покидать свою нынешнюю команду как минимум до лета.

Роберто Фирмино перешел в «Аль-Ахли» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах свободного агента.