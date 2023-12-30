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Англия
30 декабря 2023, 12:01 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:10
631
0

Фирмино может вернуться в АПЛ

Бразилец близок к отъезду из Саудовской Аравии

30 декабря 2023, 12:01 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:10
631
0
Фирмино может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ближайшее трансферное окно может уйти из клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, чтобы продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Сообщается, что к 32-летнему уроженцу Масейо есть интерес со стороны неназванных клубов АПЛ. Также сообщается об интересе к Фирмино со стороны турецких команд.

Роберто Фирмино якобы не смог найти себя в чемпионате Саудовской Аравии, а также адаптироваться к укладу жизни в этой стране.

Фирмино стал игроком клуба «Аль-Ахли» летом этого года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил три гола, сделал 3 ассиста.

Ранее стало известно, что отец Роберто Фирмино умер во время семейного путешествия в Дубай.

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Роберто Фирмино Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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