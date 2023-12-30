Фирмино может вернуться в АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ближайшее трансферное окно может уйти из клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, чтобы продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Сообщается, что к 32-летнему уроженцу Масейо есть интерес со стороны неназванных клубов АПЛ. Также сообщается об интересе к Фирмино со стороны турецких команд.

Роберто Фирмино якобы не смог найти себя в чемпионате Саудовской Аравии, а также адаптироваться к укладу жизни в этой стране.

Фирмино стал игроком клуба «Аль-Ахли» летом этого года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил три гола, сделал 3 ассиста.

Ранее стало известно, что отец Роберто Фирмино умер во время семейного путешествия в Дубай.