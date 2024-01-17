Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open
18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против прежставительницы Франции Варвары Грачевой (№39 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Умбер – Чжан. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Эммы Наварро (№26 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№66 WTA).
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