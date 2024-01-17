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  4. Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
17 января 2024, 16:58 |
1072
0

Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open

17 января 2024, 16:58 |
1072
0
Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против прежставительницы Франции Варвары Грачевой (№39 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Умбер – Чжан. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Эммы Наварро (№26 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№66 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Australian Open 2024 Варвара Грачева
Источник Sport.ua
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