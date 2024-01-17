Мбаппе намекнул на переход в Саудовскую Аравию
Форвард «ПСЖ» – о тенденциях трансферного рынка
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал уход многих звездных игроков в Саудовскую Аравию:
«Многие великие игроки, сформировавшие историю футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру.
Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет мой черед уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях. Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы идти своим путем».
Отметим, что данное интервью Мбаппе было опубликовано только сегодня, но дал он его еще в ноябре прошлого года.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось о том, что парижане предложили ему космический контракт.
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